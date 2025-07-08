Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Naci Gültekin adına düzenlenen Trap Atış Yarışmaları sona erdi. Çorum takımı 22 sporcu ile rekor bir katılım sağladı.

Çorumlu atıcılardan Fikret Sin veteranlarda birincilik kürsüsüne çıkarken, Celal Taşdelen ise üçüncü olmayı başardı. Ayrıca Yasin Yetim, Erkan Çöp ve Cem Arda Atalay’dan oluşan Çorum takımı kulüplerarası yapılan atıcılık yarışlarında ikinciliği elde etti.

Genç erkekler ferdi yarışlar sonunda ise İsa Caymaz birinci, Yağız Bayram üçüncü, Ertuğrul Çöp ise dördüncülük kürsüsüne çıkan sporcular oldular.