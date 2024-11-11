Arif Sadeçolak yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği korosu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86.yıldönümü nedeniyle Devlet Tiyatro Salonu’nda bir konser gerçekleştirdi. Konsere Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’nın yanı sıra vatandaşlar katıldı. Konser boyunca Atatürk’ün sevdiği türküler koro ve solo halde seslendirilirken konseri dinlemeye gelenler zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Konserin ardından koro ayakta alkışlandı.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın konserin ardından Şef Arif Sadeçolak ve koro üyelerine çiçek takdim etti.

“Bize bir Cumhuriyet, bir devlet bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyoruz” diyen Başkan Aşgın “Bugün burada Atartürk’ün sevdiği türküler seslendirildi. Atatürk’ün söylediği gibi ‘Memleketini en çok seven işini en güzel yapandır’ anlayışıyla bizler de ilmek ilmek şehrimizi memleketimizi aşkla işliyoruz. Atatürk neyi seviyorsa biz de onu seviyoruz. Atatürk’ün türkülerini seviyoruz, bize armağan ettiği bayrağı seviyoruz, emanet ettiği vatanı seviyoruz, bize emanet ettiği ve ilelebet kalacak olan devletimizi, Cumhuriyetimizi çok seviyoruz” dedi.

Editör: Haber Merkezi