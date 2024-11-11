Başkan Uzun, Çorum Fuar Alanında düzenlenen Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri, Tarım Alet ve Ekipmanları Fuarı ile Samsun’da düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuara katıldı.

ODA ÜYELERİNİ FUARDA ZİYARET ETTİ

Çorum’da düzenlenen Tarım Fuarında oda üyeler; Irmakçılar Massey Ferguson Yetkili Bayii, Koçaklar Tarım Aletleri, Çakır Traktör Yetkili Bayii, Topaktaşlar Case IH Yetkili Bayii, Tümosan Yedek Parça ve Öznur Pompa sahibi Adnan Sarıtepe'yi ziyaret eden Başkan Necmettin Uzun, fuar hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.

EFE KARAVAN, SAMSUN

FUARINA DAMGA VURDU

Samsun Karavan Fuarı’na da katılan Necmettin Uzun, burada stant açan Efe Karavan sahibi, Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’ı ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Samsun’da düzenlenen kamp, karavan, doğa sporları, prefabrik ev, tiny house ve turizm ekipmanlarının sergilendiği fuara Çorum firması Efe Karavan’ın damga vurduğuna dikkati çeken Başkan Uzun, Fahri Yandık’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Editör: HABER MERKEZİ