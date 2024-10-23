Annesi Çorum’un tanınmış Kayışoğlu sülalesinden, anneannesi ise Sabuncu sülalesinden olan Türkiye’nin tanınmış Atatürk portresi ressamı hemşehrimiz Nevzat Can’ın birbirinden değerli eserlerinin yer aldığı “Atatürk” resim sergisi Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde törenle açıldı.

Cumhuriyetimizin 101. Yılı nedeniyle organize edilen ve 7 Kasım 2024 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak olan serginin açılışına Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Aylin Alveren Özen, bazı siyasi partilerin temsilcileri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorumlu ünlü ressamlar Bünyamin Balamir, Nilgün Ayşecik Çevik başta olmak üzere çok sayıda sanatçı ve yazar ile sanatseverler katıldı.



Serginin açılışında ilk olarak ressam Nevzat Can bir konuşma yaparak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 101. Yılı nedeni ile düzenlenen sergiye katılanları selamladı. “Ne mutlu ki bizlere Atatürk gibi bir lidere sahibiz” diyerek konuşmasını sürdüren Can, “Bir Atatürk sevdalısı olarak O’na olan borcumu portrelerini yaparak bir nebze olsun ödemeye çalışıyorum. Umarım başarılı oluyorumdur. Atatürk’ü minnet ve şükranla anıyoruz. Sergimize imkan tanıyan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sanat Müzesi çalışanları ve Nilgün Ayşecik Çevik’e teşekkür ediyor, katılımcılara da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye gelerek Başkan Aşgın’ın selamını ileten Başkan Yardımcısı Candan da bir konuşma yaparak Çorum Belediyesi Sanat Müzesi, 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Şehir Müzesi olmak üzere 3 adet müzeye sahip ender belediyelerden biri olduklarını kaydetti.



Atatürk portreleri konusunda çok tanınmış bir ressam olan hemşehrimiz Nevzat Can’ın TBMM’de de bir sergi açacağını ifade eden Candan, kendisini Çorum’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Belediyecilikte kültürün önemine de değinen Turhan Candan, katılımcılara Atatürk sergisi dışında galeri kısmını da gezmelerini tavsiye etti.

Ressam Nevzat Can’a Vali Yardımcısı Kanyılmaz ve Başkan Yardımcısı Candan tarafından çiçek takdim edilen program daha sonra katılımcıların sergiyi gezmesi ile son buldu.