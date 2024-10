Saadet Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları tarafından Gazi Caddesi üzerindeki parti binası önüne gençler için “Bir Derdim Var” isimli pano hazırlandı. Yoldan geçenlerin sorunlarını dile getirdiği panonun büyük ilgi gördüğünü anlatan Saadet Partisi Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Güher, yaptıkları dert duvarı ile ülkenin gençlerinin sesi olmak, yetkililerin problemlere dikkati çekmek istediklerini bildirdi.

Gençlerin dertleri ile dertlenen bireyler olarak tüm yetkilileri sorunların çözümü için harekete geçmeye davet eden Seyit Ahmet Güher, üniversiteli gençlerin sorunlarına da dikkat çektiği açıklamasında şunları kaydetti: “Ülkemizin yarınları olan biz gençler duyulmazsa; yarınlarımız da güçlü sesler olmaz diyoruz. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Ortaya çıkan tüm sıkıntıların kayıtsızlıkla çözülmeye çalışıldığı, her problemin katlanarak büyüdüğü ülkemizde; her geçen gün toplumun bir başka kesiminden feryat yükseliyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemizde maalesef hiç bir sıkıntı çözülmezken, çözümsüz ve ilgisiz bırakılanlardan birisi de biz gençleriz. Bugün gençler; gelecek kaygısını bir kenara bırakmış; artık bugünün kaygısını yaşar hale gelmiştir! Gençler, bir yandan hayata tutunmaya çalışıp bir yandan okulunu yoksullukla mücadele etmektedir! Açlık sınırının 19 bin lirayı, yoksulluk sınırının 62 bin lirayı geçtiği ülkemizde biz gençler artık sadece geçinmeye çalışıyoruz. Geçinmek için ise elbetteki işe ihtiyacımız var.

Üniversitelerimiz bugün işsizlik sertifikası dağıtan kurumlar haline gelmiştir. Her kente üniversite, her ilçeye yüksekokul politikası ile üniversiteler yaygınlaşırken nitelik olarak her geçen gün geriye gitmektedir. Gençler olarak artık hükümetten doğru bir planlama istiyoruz”

Saadet Partisi olarak slogan değil çözüm ürettiklerini, ülkenin birçok sorununa dair reçeteleri olduğu gibi işsizliğe yönelik de bulunduğunu ve tüm sıkıntıları bilerek dertlerle ilgilendiklerini de anlatan Güher, Milli Görüş iktidarında gençlerin geçim sıkıntısından kurtulacağını da dile getirerek tüm gençleri SP’ye davet etti.



