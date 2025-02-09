Gün boyu Çorum’da bulunan Enginyurt, CHP İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısına katılarak hükümeti eleştirdi.

Uğur Mumcu Caddesi Askerlik Şubesi karşısında bulunan Sır İletişim’i ve Kenan Sir’i ziyaret eden Enginyurt, daha sonra Büyük Palabıyık Köyü lokalinde halkla buluştu. Kadeş Barış Meydanı’nda CHP Teşkilatları ile halka hitap eden Enginyurt, İskilip’i ziyaret ederek CHP İlçe Başkanlığının programına katıldı.

Cemal Enginyurt, akşam ise Dedesi Ovası Türkmen Köyleri Derneği tarafından düzenlenecek olan Birlik Yemeğine katıldı.

NEDEN CHP’YE KATILDIĞINI AÇIKLADI

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, gerçekleştirdiği ziyaret ve toplantılarda neden CHP’ye katıldığını anlattı.

Enginyurt, “Ben 14 Mayıs 2023’te milletvekili olurken İstanbul’da 45 gün boyunca Alevi ile Sünni’nin, Kürt ile Türk’ün, ülkücü ile devrimcinin, dindar ile laikin Halil İbrahim sofrasında buluşması neticesinde bir oy Kemal’e, bir oy Cemal’e diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olsun diye 45 yıllık ülkücü olarak mücadele ettim. Bugün de yine CHP başarılı olsun diye, adamın adamı olmak için değil, CHP’nin başarılı olması için, demokrasinin kazanması için, Atatürk’ün Cumhuriyetinin yeniden dirilmesi için CHP saflarında birleştik” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ