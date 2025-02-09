Bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılmak için Çorum’a gelen Cemal Enginyurt ve beraberindekiler, önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yapmış olduğu açıklamada, “Geçirdiği operasyon sonrasında iyileşme süreci devam eden önceki dönem Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak istedim” dedi.

Şahiner de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cemal Enginyurt ve beraberindekilere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi