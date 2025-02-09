Davul zurnalarla karşılanan Milletvekili Cemal Enginyurt'u eski milli hakem Selçuk Dereli, iş insanı Halis Durkaya yalnız bırakmazken, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, Av. Sadık Eral ile partililer ve vatandaşlar hazır bulundu.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ DİNLENDİ

Palabıyık Köyü Derneği’nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel sorunlar ve halkın talepleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Enginyurt, Çorum’un kendisi için özel bir yer olduğunu belirterek, halkın her zaman yanında olacaklarını vurguladı.



MİTİNG HAVASINDA

BASIN AÇIKLAMASI

CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle buluşan Enginyurt, düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ziyarette Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Parti binasında yapılan basın açıklamasının ardından partililerle Kadeş Barış Meydanı'na geçen Milletvekili Cemal Enginyurt, burada da vatandaşlara seslendi.

İKTİDARI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Adeta mitinge dönüşen basın açıklamasında kalabalığa seslenen Milletvekili Cemal Enginyurt, iktidarı eleştiri yağmuruna tuttu.

CHP'nin ülkenin kurtuluşu için bir araya gelinmesi gereken tek liman olduğunu vurgulayan Enginyurt, vatandaşları CHP'ye sahip çıkmaya, üye olmaya davet etti.

Enginyurt ve beraberindekiler; basın açıklamasını iktidara hep birlikte kırmızı kart göstererek sonlandırdı.