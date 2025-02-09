Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Gecesi’ne katılmak üzere Çorum’a gelen CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, il binasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

“45 YILLIK ÜLKÜCÜ OLARAK CHP BAŞARILI

OLSUN DİYE MÜCADELE ETTİM”

Basın toplantısında neden CHP’ye katıldığını da anlatan Enginyurt, “Ben 14 Mayıs 2023’te milletvekili olurken İstanbul’da 45 gün boyunca Alevi ile Sünni’nin, Kürt ile Türk’ün, ülkücü ile devrimcinin, dindar ile laikin Halil İbrahim sofrasında buluşması neticesinde bir oy Kemal’e, bir oy Cemal’e diyerek, Cumhuriyet Halk Partisi başarılı olsun diye 45 yıllık ülkücü olarak mücadele ettim. Bugün de yine CHP başarılı olsun diye, adamın adamı olmak için değil, CHP’nin başarılı olması için, demokrasinin kazanması için, Atatürk’ün Cumhuriyetinin yeniden dirilmesi için CHP saflarında birleştik.” dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline verilen her metni okuyarak 'Ben yaptım' dediğini söyleyen Enginyurt, Erdoğan'ın halüsinasyon gördüğünü savundu.

İktidar mensuplarının “Sürekli eski Türkiye yeni Türkiye” söylemiyle tabanını kandırmaya çalıştığını ifade eden Enginyurt, “Taban kanıyor mu? Vallahi kanıyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Hanımefendi diyor ki, 'bizden önce traktör bile yoktu' diyor. Türk Traktörün temeli 1954 yılında atıldı. 1955 yılında ilk traktörü Türkiye’de satışa sundu. 'Bizden önce buzdolabı yoktu, televizyon yoktu' diyor. Hatta İstanbul’da şimdi yıktıkları havalimanını biz yaptık diyor. Tokat’ta havalimanını 91 yılında Demirel açmış, yapmış 'ben yaptım' diyor. Halüsinasyon görüyor. Eline veriyorlar yazılı bir metin nereye giderse gitsin söylüyor” dedi.



“KORKU DAĞLARI SARDI”

AKP iktidarının gidici olduğunu söyleyen Enginyurt, “Artık korku dağları sardı. Gideceklerini görüyorlar. Ülkede birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuş, onun genel başkanına ağza alınmayacak şekilde konuşuyor. 16 milyonluk İstanbul’un Belediye Başkanına ‘Ekrem’ diyor. Biz buna ‘Recep’ desek bozuluyor. Veya biz buna AKP Genel Başkanı olarak bir söz söylesek cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye veriyor” şeklinde konuştu.

“BİR KERE DE TRUMP'A 'GAZZE'Yİ SANA YEDİRMEYİZ' DE”

Gazze ile ilgili ABD Başkanı Trump’ın açıklamasının sorulması üzerine Enginyurt, “Bilal Erdoğan Galata Köprüsü’nü kapattı ve oradaki mitingde ‘Ayasofya’yı açtık, Emevi Camisi’ni özgürleştirdik. Şimdi sıra Gazze’de, Kudüs’te' dedi. Biz heyecanla Gazze’yi Kudüs’ü beklerken Trump da dedi ki, 'İşinize bakın oğlum Gazze’yi aldım' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek mitingi yapmak istedi. İstanbul Valisi Davut Gül dedi ki, burası toplantı ve miting alanı değildir. Bilal Erdoğan’a iki kere miting yaptıran İstanbul Valiliği Cumhuriyet Halk Partisi’ne Filistin’e destek mitingi için köprüyü vermedi ve Trump’ın bu sözüne de tam 48 saattir Recep Tayyip Erdoğan’dan ses çıkmadı. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesile ile Çorum’dan sesleniyorum; ey CHP demeyi biliyorsun, ey Özgür Özel diyorsun, Ekrem diyerek bağırıyorsun, Allah’ını seviyorsan Erdoğan bir kere de Trump Gazze’yi sana yedirmeyiz de de, bütün Müslümanlar olarak seni alkışlayalım diyoruz” şeklinde konuştu.

“SOKAĞA ÇIKAMAZ HALDELER”

Erdoğan'ın “Halkımı enflasyona ezdirmedim” dediğini söyleyen Enginyurt, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Erdoğan, ‘altın hesabı yapmayın’ diyor. 'Emekliye altın hesabı yaptırıyorlar’ diyor, ‘bırakın siz dolar hesabı yapın' diyor. Emekli dolar hesabı da yapıyor ama işin içinden çıkamıyor. Şu an en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira, yani 400 dolar ediyor. 400 dolara Ankara’da bir otelde bir emekli eşiyle birlikte 1 gece kalamaz. Madem yapmadık altın hesabı. 4 kişi bir döner yemeye gitseniz 3 bin 500 lira hesap. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunları bilmiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sokağa hiç çıkmıyor.”

“ÇORUM'E NE YAPTINIZ 23 YILDIR?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu ve kestane balı ile beslendiğini, 13 tane uçağı olduğunu kaydeden Enginyurt, “Yediği önünde yemediği arkasında olan sarayın günlük masrafı 35 milyon lira olan Recep Tayyip Erdoğan, ‘benim halkımı enflasyona ezdirmedim’ diyor. Nasıl ezdirmedin? Çorum’un gençleri nerede? Çorum’da ne yaptın sen 23 yıldır? Fabrika mı yaptın, üretim tesisi mi yaptın? Tarımı mı geliştirdin? Samanı ithal eder hale geldik. Hayvanı ithal ediyorsun. Üretileni batırıyorsun. Şeker fabrikalarını sattın. Millete pancarda kota uygulatıyorsun. Pancar üreticisini batırdın. Buğday üreticisini batırdın. Yani milletini soymak için her şeyi yapmaya çalışan bir iktidar var ve bu iktidar dönüyor hiçbir şey olmamış gibi sadece CHP ile uğraşıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu ile uğraşarak gününü geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye parçalamaya çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyor” şeklinde konuştu. (