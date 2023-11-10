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“Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diyen Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Milletimize ve ordumuza önderlik ederek yürüttüğü istiklal mücadelesi, hür yaşama kararlığındaki Türk Milletini aydınlık günlere kavuşturmuş ve diğer uluslara timsal olmuştur. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O'nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk'ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum. Kurtuluş savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve istiklal mücadelemizin kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”