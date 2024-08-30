211-Isıracak köpek dişini göstermez.
212-Altının değerini sarraf, insanın dkıymetini insan bilir.
213-Eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır.
214-Ye kürküm ye. (Nasrettin hoca)
215-Sözünü bil de konuş, iki dinle bir söyle ve anla.
216-İt iti, bit biti ısırmaz.
217-Pas tutan demiri ateş, kirlenen kalbi tövbe temizler.
218-İşi olmayanın eşi olmaz. Sorralar işi ne, ne yapıyorsun.
219-Kan kanı temizlemez, kanı su temizler.
220-Aç it fırın, aç kurt ağıh yıkar.
221-Tavuk ver ki, kaz alasın.
222-Tutulmayan söz, raflarda bekleyen kitap gibidir. Bir değeri yoktur.
223-Mal canın yongasıdır. Cimri için cehennemin anahtarı, cömert için cennetin tapusudur.
224-Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen oyalan. (Y.Emre)
225-Ne ekersen onu biçersin. Darı eken, buğday biçmez.
226-Asla ne oldum dememeli, acep ne olacağım demeli.
227-Nered çokluk, orada...
228-Nerede hareket, orada bereket.
229-Ortaklık çivili kazıktır.
230-Lülesi altın olsa, susuz çeşmeden su içilmez. Yiğit ne kadar mert o lsa da düşenin dostu olmaz.
231-Öfke aklın üstündedir. Öfkeye aklın gücü yetmez.
232-Ölün geldi cihana, baş ağrısı bahane. Sebepsiz ölüm olmaz.
233-Bir Arap için bir Arabistan yakılmaz. Bir pire için bir yorgan yakılmaz.
234-Boş boğaz beladan, pis boğaz başa yük taşımaktan usanmaz.
235-Zorla açılan gül kokmaz. Kendisi acı meyvesi tatlı nedir? Sabır.
236-İktisat geçimin yarısıdır.
237-Pişman olacağın işi yapma. Özür ayıbı silmez.
238-Zaman telafisi olmayan yerine başka bir şey koyamadığımız bir bedelsiz nimettir. Sorumluluğu çok ağırdır. Ömür zamandır.
239-Bir musibet bin nasihattan iyidir.
240-Su testisi su yolunda kırılır. Çocuğu dövmek testiyi geri getirmez.
241-Günah kapıdan girince, sevap pencereden akar.
242-Devek dikmete gözü olmayanın, üzüm yemede yüzü olmaz.
(SÜRECEK)