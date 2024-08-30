211-Isıracak köpek dişini göstermez.

212-Altının değerini sarraf, insanın dkıymetini insan bilir.

213-Eşek ölür semeri, insan ölür eseri kalır.

214-Ye kürküm ye. (Nasrettin hoca)

215-Sözünü bil de konuş, iki dinle bir söyle ve anla.

216-İt iti, bit biti ısırmaz.

217-Pas tutan demiri ateş, kirlenen kalbi tövbe temizler.

218-İşi olmayanın eşi olmaz. Sorralar işi ne, ne yapıyorsun.

219-Kan kanı temizlemez, kanı su temizler.

220-Aç it fırın, aç kurt ağıh yıkar.

221-Tavuk ver ki, kaz alasın.

222-Tutulmayan söz, raflarda bekleyen kitap gibidir. Bir değeri yoktur.

223-Mal canın yongasıdır. Cimri için cehennemin anahtarı, cömert için cennetin tapusudur.

224-Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen oyalan. (Y.Emre)

225-Ne ekersen onu biçersin. Darı eken, buğday biçmez.

226-Asla ne oldum dememeli, acep ne olacağım demeli.

227-Nered çokluk, orada...

228-Nerede hareket, orada bereket.

229-Ortaklık çivili kazıktır.

230-Lülesi altın olsa, susuz çeşmeden su içilmez. Yiğit ne kadar mert o lsa da düşenin dostu olmaz.

231-Öfke aklın üstündedir. Öfkeye aklın gücü yetmez.

232-Ölün geldi cihana, baş ağrısı bahane. Sebepsiz ölüm olmaz.

233-Bir Arap için bir Arabistan yakılmaz. Bir pire için bir yorgan yakılmaz.

234-Boş boğaz beladan, pis boğaz başa yük taşımaktan usanmaz.

235-Zorla açılan gül kokmaz. Kendisi acı meyvesi tatlı nedir? Sabır.

236-İktisat geçimin yarısıdır.

237-Pişman olacağın işi yapma. Özür ayıbı silmez.

238-Zaman telafisi olmayan yerine başka bir şey koyamadığımız bir bedelsiz nimettir. Sorumluluğu çok ağırdır. Ömür zamandır.

239-Bir musibet bin nasihattan iyidir.

240-Su testisi su yolunda kırılır. Çocuğu dövmek testiyi geri getirmez.

241-Günah kapıdan girince, sevap pencereden akar.

242-Devek dikmete gözü olmayanın, üzüm yemede yüzü olmaz.

(SÜRECEK)