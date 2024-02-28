*Açık sofra teklif istemez.

*Ulu sözü dinlemeyen ulur.

*Boş boğazı cehenneme atmışlar da, odunlar yaş demiş.

*İmama niçin önce soluna selam verdin demişler, imam da ağa solumda demiş.

*Kediye niçin yavrularını yiyorsun demişler, o da fareye benziyorlar demiş.

*Orman baltayı kadıya şikayet etmiş, hakim sapı sizden demiş.

*Sivri sinek kavak ağacının arkasına gizlenmiş de, ne yapıyorsun demişler. Kavak bana yaslanıyor demiş.

*Sinek-Fil hikayesi: Sinek file binmiş. Hindistan’da Deli’den Karasi’ye filin sırtında gitmiş. Yol bitince sinek file hakkını helal et demiş. Fil, sende ne hakkım var demiş. Sinek bu kadar yol sırtında geldim deyince, ben farkında bile değilim demiş.

*Aslanla göldeki kurbağa olayı: Aslan yaralanmış, göle düşmüş. Aslanı yaralı görünce, “Ey aslan baba, benden bir isteğin varsa emrin olur” deyince, aslan içine düştüğü bu durumu düşünerek, “Bir aslan kurbağadan yardım dileyecek, işte senin bu sözün beni öldürür” demiş kurbağaya.

*Davet edilmeyen yere gitme. Davetsiz giden mindersiz oturur.

*Domuzdan toklu doğmaz. Pelitte elma olmaz.

*Hayatta iken bir tuz katmazlar aşına, ölüne türbe yaparlar mezar başına, olmadık yazılar yazarlar mezar taşına.

*Viran olası hanede evlad-ı iyal olmasaydı.

*Esnafta yoksa insaf, müşterinin hali berbat.

*Katranı kaynatsam olur mu şeker, her yaratık cinsine çeker.

*Asıl azmaz bal kokmaz, koksa da çökelek kokar aslı ayrandır.

*Mümin bir delikten 1 kez sokulmaz. (Hadisi Şerif)

*Söz ölüm getirmez. Bal bal demekle insanın ağzı bal olmaz.

*Ağızdan çıkan söz yaydan çıkan ok gibidir. Asla geri dönmez.

*Özür sözü geri çevrilmez.

*Aç it fırın yıkar. Aç kurt ağıl basar.

*Sağ gözden sol göze yoktur vefa. Varsa tırnağın başını kaşı, çünkü kimsede yoktur vefa.

*İnsanoğlu bir hoş olmuş kimse bilmez fendini, kime iyilik ettinse sakın ondan kendini.

*Hastanın halinden ne bilir sağlar, nereye vardıysam dertliler ağlar.

*Çeşme başında oturana sudan sorma, onu çöldeki yolcuya sor.

*Yırtıcı kuşların olur ömrü az, bir tek ipte iki canbaz oynamaz.

*Sebepsiz ah alma, çekme günahı.

*Namert kapısından eyleme dilek, kötü komşu sana çaldırır elek.

*Sabırlı kulunu çok sever Mevla, sabır ile koruk bir olur helva.

*Bir kahvenin vardır kırk yıl hatırı, iyiler unutmaz insan niyeti.

*Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az.

*Kul aldanır, Allah asla aldanmaz.

*Alma mazlum ahını, asla yerde kalmaz.

*Güneş balçıkla sıvanmaz.

*Armut dibine düşer.

*Işık dibini ışıtmaz.

*İte dalaşmadan çalıyı dolaşmak yeğdir.

*Aslan yatağından belli olur.

*Boyunca hazırla döşek yorganı, yatağından frak ederler aslanı.

*Nerde soyunduysan orada giyin.

*Her işinde çalış tevekkül et Allaha, akşamın işini koyma sabaha.

*Öğüt almayana eyleme zahmet, cahil insana fyadasız himmet.

*Diken eken gül biçmez. Evlat diken olsa baba vazgeçmez.

*İrfan ocağında pişen çorbayı tekkeyi bekleyen içer.

*İnsan değilse hacı olmaz gitmekle tekkeye, eşek derviş olmaz suç ekmekle tekkeye.

*Akıllı düşman ahmak dosttan iyidir. Birisi bilerek, ikincisi bilmeden düşmanlık yapar.

*İbadet kötülüklere karşı müminin zırhıdır.

*Abdest müminin silahı, adalet tüm insanlığın zırhıdır.

*Arkadaş arkadaşın düşmanı, arkadaş arkadaşının rahmanıdır. Arkadaşını iyi seç.

*Af ve bağışlama düşmana vurulan hançerdir. Ama yaralamaz.

*Düşman esni taşınan, sen düşmanı aşınan vur.

*Allah imhal eder (mühlet verir) ama asla ihmal etmez. Mutlak icra eder.

*Hijyenik yaşamak imandandır.

*Nefsi af etme ama herkesi bağışla.

*Dinsiz ile konuşurken kılıcına dikkat et.

*Eğri dikilen fidan doğru büyümez.

*Allah ilimi isteyene, malı istediğine verir.

*Aklın en büyük düşmanı nefistir. Çünkü biri doğruu, diğeri eğriyi gösterir.

*Kork korkmazdan, sakın kuldan utanmazdan.

*İşin yoksa şahit ol, malın çoksa borç ver, ikisi de külfet ve zahmettir.

*Cahil yıkar, alim yapar.

*İlmin alimin dostu, zenginin ise düşmanı çok olur.

*Hak cömert kulunu korur.

(SÜRECEK)