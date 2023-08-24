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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. Karar ile; birçok kaymakam ve vali yardımcısı da yeni görev yerlerine atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken, birçok kaymakam ve vali yardımcısının da görev yerleri değişti. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 2 tuğgeneral, tümgeneralliğe; 11 kıdemli albay ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

42 İLİN JANDARMA KOMUTANI DEĞİŞTİ

DHA'nın haberine göre; karar ile 42 ilin jandarma komutanlıklarına yapılan atamalar şu şekilde:

Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Nuh Köroğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Çoşkun Sel, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Gökhan İnan, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na; Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Fatih Cemal Kiper, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Hacı Ali Büber, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Arı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Karaca, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nihat Özkök, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Albay Halil Çoşkun, Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na ve Jandarma Albay Gürol Okyar, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.