Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve Mayıs ayında da sol dizinden kıkırdak ameliyatı geçiren Atakan Cangöz, yakın zamanda antrenmanlara başlamıştı. Deneyimli orta saha oyuncusunun, antrenman sırasında, ameliyat olduğu dizine darbe aldığı ve bu yüzden sakatlandığı, tedavisinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Atakan’ın Boluspor maçında forma giyemeyeceği ve Pazartesi günü itibariyle yeniden antrenmanlara başlamasının beklendiği kaydedildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ