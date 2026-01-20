Çorum’un tanınan ve sevilen isimlerinden Bir Medya ve Mova Cıty Gayrımenkul ortaklarından Atakan Akman’ın ablası Asuman Sümer (53) vefat etti.

Ömer Faruk Akman’ın kızı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen Selim Sümer’in eşi, Sami ve Emir Sümer’in annesi, Aylin Şahin’in ablası Asuman Sümer, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması sonucu hastanede tedavi altına alınmıştı.

Bu sabah sağlık durumu aniden olumsuz seyreden Asuman Sümer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.