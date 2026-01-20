Türkiye genelinde Aralık ayında 254 bin 777 konut satılırken, bu rakam Samsun’da 4 bin 873, Çorum’da Bin 549, Tokat’ta Bin 240 ve Amasya’da ise 1003 olarak gerçekleşti. 2024 yılında toplam 8 bin 292 konutun satıldığı Çorum böylece 2025 yılını 9 bin 604 konut satışı ile tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölge Müdürlüğü 2025 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 280 bin 262 ile İstanbul, 152 bin 534 ile Ankara ve 96 bin 998 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 727 ile Ardahan, bin 251 ile Bayburt ve bin 559 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Çorum’da Aralık ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 31.6 artarak Bin 549 oldu. Çorum bu satışla en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 37. sırada yer aldı. Çorum'da ipotekli konut satış sayısı da bir yılda %77,5 artarak 213 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı %0,7 ile 25. sırada yer aldı. Çorum'da diğer konut satış sayısı son bir yılda %26,4 artarak Bin 336 olarak gerçekleşti Diğer konut satış türlerinde Çorum ülke genelinde 37. sırada yer aldı. Çorum’da ayrıca Aralık’ta satılan Bin 549 konut satışının, 765'i ilk satış, 784'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Muhabir: SELDA FINDIK

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında artarak 254 bin 777 oldu. İpotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.2 artarak 29 bin 149 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ayrıca 7 bin 666; 2025 yılı toplamında ise toplam 57 bin 639 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 225 bin 628 oldu. 2025 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,1 oranında artarak 1 milyon 452 bin 242 oldu. Aralık’ta ilk el konut satış sayısı 96 bin 690 olarak gerçekleşirken yıl toplamında ise 540 bin 786 oldu. İkinci el konut satışlarında da Aralık’ta 158 bin 87 konut el değiştirirken, yıl genelinde ise 1 milyon 148 bin 124 oldu. Aralık ayında yabancılara 2 bin 541 konut satılırken, 2025 toplamında ise 21 bin 534 konut satışı yapıldı.