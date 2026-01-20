18 Ocak 2025 tarihinde yaşanan olayda İlker G. (40) idaresindeki 06 BSR 534 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, bir pizza şirketinde motokurye olarak çalışan Mert Ali Yigen'in (16) kullandığı 19 ADS 614 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet yol kenarına savrulurken sürücüsü, yaklaşık 280 metre otomobilin altında sürüklendi.

Kazada genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2,77 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü tutuklandı.

KARAR ÇIKTI

Kaza ile ilgili bugün Çorum'da Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar çıktı.

Tutuklu sanık İlker G. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ACILI BABADAN TEPKİ

Mahkeme tarafından verilen kararın ardından Mert Ali Yigen’in yakınları alınan karara tepki gösterdi. Sanık İlker G.’nin ehliyetsiz, birde 310 promil alkollü vaziyette Mert Ali Yigen’in ölümüne neden olduğunu dile getiren acılı baba Mesut Yigen, olay tarihinde Mert Ali Yigen’in 300-400 metre araç altında sürüklendiğini ancak açıklanan cezanın ise sadece 6 yıl 3 ay olduğunu dile getirerek karara tepki gösterdi.

"BU KARAR VİCDANLARA SIĞAR MI?"

Adalete olan bütün güveninin sarsıldığını ifade eden baba Yigen şunları söyledi: "Oğlum öleli bugün 1 yıl 2 gün oldu. Biz o günden beri nefes almıyoruz, yaşamıyoruz. 16 yaşındaki bir gencin ölümünün karşılığı 6 yıl 3 ay mı? Mahkeme bugün bizi bir kez daha öldürdü. Soruyorum o kararı veren hakim savcılara sizin çocuğunuz yok mu? Aynı şey karar vericilerin başına gelse cezası yine 6 yıl mı olacaktı? Alkollü sürücüye iyi halden indirim verdi mahkeme. Bu karar vicdanlara sığar mı?"

Kazanın evinin tam karşısında yaşandığını ve bir yıldır evinin balkonuna çıkamadığını dile getiren acılı baba, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdi.