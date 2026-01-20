Osmancık Kızılırmak mahallesinden Emekli Öğretmen Gülşen Güney Öztürk, Atila Güney, Cemal Gürsel Güney'in babaları, merhum Avukat Orhan Öztürk'ün kayınpederi, Avukat Burak Öztürk'ün dedesi ve Abdulkadir Öztürk'ün oğlu olan çarşı manifaturacı esnaflarından işinsanı Dursun Güney hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Beylerçelebi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi