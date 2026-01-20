Bir dönem Çorum’un ticari hayatının kalbinin attığı noktalardan biri olan arastanın bugün sessizliğe büründüğünü belirten Tahtasız, esnafın ciddi bir ekonomik darboğazdan geçtiğini ifade etti.

Ziyaret sırasında esnafın kirasını, Bağ-Kur ve SGK primlerini ödeyemediğini, çek ve senetlerini çevirmekte zorlandığını dile getiren Tahtasız, yeni getirilen düzenlemeyle birlikte vergi ve sigorta prim borcu bulunan esnafa devlet destekli kredi verilmemesinin durumu daha da ağırlaştırdığını söyledi.

Esnafın kameralar önünde konuşmaya çekindiğini vurgulayan Tahtasız, “Esnafımız bizi telefonla arıyor, içinde bulundukları sıkıntıları anlatıyor. ‘Dükkân kiramızı, faturalarımızı, Bağ-Kur prim borcumuzu ödeyemiyoruz. Yeni düzenlemeyle borcu olan esnafa Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nden ve devlet bankalarından kredi verilmeyecek. Ama zaten tüm esnafların borcu var. Ne yapacağımızı şaşırdık’ diyorlar” ifadelerini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunan Tahtasız, çok sayıda esnafın sigorta primi ve kira borcunu ödeyemediğini, ancak konuşmaktan korktuğunu öne sürdü. Tahtasız, “Esnafı korkutmayın, aksine destekleyin. Vergi ve prim borcu olan esnafa kredi verilmemesi yanlışından bir an önce dönülmelidir” dedi.

Esnafın işini sürdürebilmek ve borçlarını çevirebilmek için krediye ihtiyaç duyduğunu belirten Tahtasız, “Kredi musluklarını kapatırsanız esnaf yaşayamaz. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

