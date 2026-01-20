192 kişinin alınacağı 57 ilan kapsamında yapılan başvurulara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Süreç sonunda 11 bin 258 başvuru alındı.

Başvuru sayısının fazla olduğu 10 ilan için mülakata katılacak adayların belirlenmesi amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 9 bin 317 başvuru arasından gerçekleştirilen kura çekilişi, Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Çorum 6. Noter Vekili Ebubekir Bulat nezaretinde yapılan çekilişte; Beltaş AŞ için et taşıma personeli, Beltur AŞ için aşçı, bulaşıkçı (steward) / temizlik görevlisi, garson (servis elemanı) ve grup sorumlusu (kreş) kadroları yer aldı. Personel Limited Şirketi bünyesinde ise asfalt ve tretuvar ustası, beden işçisi (genel), çağrı merkezi personeli, özel güvenlik personeli ve veteriner hizmetleri işçisi pozisyonları için kura çekimi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer, kura sürecinin tamamlandığını belirterek, “Tüm çekilişler tamamlandı. Oluşturulan listeler Çorum Belediyesi’nin resmi web adresinden ilan edilecek. Mülakat tarihleri netleştiğinde adaylarla SMS yoluyla iletişime geçilecek” dedi.