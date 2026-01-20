Afra Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Ahmet Şen güven tazeledi. Çorum Taksiciler ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile birlikte Vahap Akyol, Mustafa Eğin, Hüseyin Cankar ve Hikmet Taşbilek’in divan üyeliklerine seçilmesi ile başlayan genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu.

Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra ola sunularak kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilerek tahmini bütçenin de onaylandığı kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de belirlenerek oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde Başkan adayları Ahmet Şen ve Emin Koçak ile eski başkan Nesimi Özkubat birer konuşma yaptı. Kongrede daha sonra ise seçimlere geçildi. İki listenin yarıştığı seçimde Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen güven tazeledi. Ahmet Şen seçimde 207, Emni Koçak ise 109 oy aldı.

Buna göre Ahmet Şen başkanlığındaki Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Yönetim Kurulu’na Vahit Çelik, Mustafa Bekiroğlu, Ferhat Çiftçi, Mejnun Sakarya, Osman Doğuz ve Sinan Duman seçilirken, Denetim Kurulu’nda ise Veysel Bulut, Burhan Alparslan ve Serdar Ercan seçildi.