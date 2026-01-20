Almanya’nın Frankfurt kentinde ikamet eden, Fatma Meriç ile merhum Satılmış Meriç’in kızı, Ahmet Doğan’ın eşi, 4 çocuk annesi Leyla Doğan Meriç (64), yakalandığı hastalık sonucu vefat etti.

Merhumenin cenazesi Almanya’dan Türkiye’ye getirilecek. Cenaze yarın (21 Ocak 2026 Çarşamba günü) saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına, başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi