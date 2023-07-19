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Atak, seçilen veya seçilecek olan delegelerin kimsenin tekelinde olmadığının altını çizerek, bundan sonra yapılacak mahalle delege seçimlerinde Beyaz Liste’ye destek istedi.

Atak, yaptığı açıklamada; “Yavruturna ve Kale Mahallelerinde kaybedeni olmayan parti içi demokrasi şöleni yaşadık. Kazanan delegeler tabi ki partimizin ilçe başkanını seçecek. Delegelerimizin kimsenin tekelinde olmayacağını düşünüyorum. Neticede bizler “beyaz” liste olarak bir iddia ile yola çıktık. Cumhuriyet Halk Partisini yerelde iktidar yapmak, sonrasında genelde iktidara taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

“HEDEFİMİZ YERELDE VE

GENELDE İKTİDAR OLMAK”

Atak, açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:

“Elbette ki tüm adaylarımız birbirinden değerli. İnanın şu parti içi iktidarı almak için verdiğimiz emeği yerel ve genel seçimlerde versek Cumhuriyet Halk Partisi hem yerelde, hem genelde iktidar olur.

Her gün halkın içinde olan bir kişi olarak emeklimizin, esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin, vatandaşımızın peş peşe gelen zamlar, yüksek vergiler, hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunlarla mücadele ettiğine tanık oluyorum. Toplumun tüm kesimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden umudu, beklentisi vardır. CHP’nin projelerini, vaatlerini ancak ve ancak iktidar olarak hayata geçirip halkımıza aydınlık bir gelecek sunabiliriz.”

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN

İKTİDAR OLMAYA MECBURUZ”

“Bizler “Beyaz Liste” olarak kişilerin istikbalini kurtarmak veya makam sahibi yapmak için yola çıkmadık. Partimizi yerel ve genel yönetim organlarında söz sahibi yapmak, ülkemizin geleceğini sahiplenmek için yola çıktık.

Sevgili ailem, Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli üyeleri: şunun bilinmesini isterim ki yerel seçimleri alacak kadroları oluşturmamız lazım. İlçe ve il seçiminin hemen ardından Çorum Belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarı ile buluşturmamız gerekiyor. Aksi halde kimin ilçe, kimin il başkanı olduğunun hiç bir önemi kalmayacaktır. ‘İktidar’ sözcüğünü içimizde iktidar için kullanacaksak o zaman oturup bin kere düşünmemiz lazım.

Yavruturna ve Kale Mahallesinde sarı liste ve diğer listelerden seçilen 52 ve 16 doğal delegelerimizi kutluyor, partimiz için en güzel kararı vereceklerinden de hiçbir şüphe duymadığımı belirtmek istiyorum.

Daha seçilecek 348 delegemizin olduğunu hatırlatarak, tüm partililerimizin “Beyaz Liste”ye desteğini bekliyoruz.

Şimdi beyaz bir sayfa açma zamanı.

23 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Bahçelievler Mahallesi delege seçimlerinde üyelerimizden Beyaz Listeye desteklerini bekliyoruz. Saygılarımla…”