Çorumlu tekvando antrenörü İlhan Aşkın, Estonya’nın Tallin kentinde 12-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Gençler Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Takımın başında teknik direktör olarak görev yapacak.

Türkiye’yi temsil edecek milli takımda 14 antrenör ve 58 sporcunun yer aldığını belirten İlhan Aşkın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Aşkın, Estonya’da başarılı olan sporculardan oluşan takımla, Temmuz ayında Bosna Hersek’te düzenlenecek Avrupa Gençlik Oyunlarında Türkiye’yi temsil edeceklerini de sözlerine ekledi.