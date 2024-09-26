Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde Mustafa Arslan’la birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu.

Arıcı, ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “2025 yılında İl Genel Meclisimiz vasıtasıyla ilimizdeki amatör spor kulüplerine yapılacak malzeme ve servis desteği ile alakalı istişarelerde bulunduk.

Amatör spor kulüplerinde geçmişte yöneticilik yapmış il genel meclis başkanımıza ve İl Özel İdare Genel Sekreterimize misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ediyorum” dedi.