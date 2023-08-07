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Çorumlu milli badmintoncu Beren Aşkar, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Aşkar, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvada üçüncü oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Beren Aşkar, Bulgaristan'da düzenlenen Bulgarian Junior Open Championship 2023 Badminton Turnuvasında, ülkemizi temsil etti. Tek bayanlarda derece yapamayan Aşkar, çift bayanlar kategorisinde ise Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'nden partneri Sinem Yıldız ile birlikte üçüncü oldu oldu. Aşkar-Yıldız çifti Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Barış Boyar, elde ettiği başarıdan dolayı Beren Aşkar'ı kutlarken, desteklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.



