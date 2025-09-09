Gülseren Ceyhan’ın eşi, Gazi Ceyhan, Hüseyin Ceyhan ve Eylem Akkuş’un babası Doğan Ceyhan, Cevriye Hançerli, Hanım İpek, Emine Yücel ve Ali Ceyhan’ın da kardeşi olan Aşır Ceyhan (73) vefat etti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Meclis Üyesi Ümit Kuyu, CHP önceki dönem il başkanlarından Cengiz Atlas, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR