Özellikle Çorum köylerinin sevdiği bir isim olan ve halk arasında Aşık Figani olarak bilinen Ozan Hasan Hüseyin Güday, yaşamını yitirdi.

Aşık Figani’nin cenazesi Uğurludağ İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Çorum bölgesinde yaşanan üzücü felaket ve olayları destanlaştırıp ağıt şeklinde türkülere döken Aşık Figani, en çok Kızılırmak’ta yaşanan bir olayı anlatan;

“Kızılırmak boz bulanık akarsın

Nice gariplerin canın yakarsın

Yalvarırım sana nolur ne varsın

Beni bir kenara çal Kızılırmak”

şeklindeki ağıtı ile biliniyordu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi