Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Neşet Fındıkcı tüm müdahalelere rağmen dün gece kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk babası olan Neşet Fındıkcı’nın cenazesi, Laçin’e bağlı Çamlıca Köyü’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, CHP önceki dönem İl Başkanı Ümit Er, MHP önceki dönem İl Başkanı İsmail Lek, MHP Laçin Belediye Başkan Adayı Ünal Gevşek, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan, Çorum Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hacı Koca, Odun ve Kömür Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, kooperatif ortakları, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar, kooperatif ve yüklenici firma çalışanları, mahalle ve köy muhtarları, iş insanları, esnaf ve sanatkarlar ile Fındıkcı ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.