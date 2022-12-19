Slayt gösteriminden sonra programın açılışını Aşık Borani’nin kızı Firdevs Çimen Yalçın yapacak. Daha sonra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Vali Mustafa Çiftçi birer konuşma yapacaklar.

Meltem-Uğur Çınar çiftinin sunacağı programın konuşmacıları, duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, yazar Selahattin Aydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, eğitimci-yazarlar Bahri Güven, Muzaffer Gündoğar ve İbrahim Gösterir.

Leyla Çimen, Firdevs Çimen Yalçın ve İlhami Örten şiir okuyacak, Müslüm Koygun sazıyla Aşık Borani’yi anacak.

Şef Arif Sadeçolak yönetimindeki Belediye THM Topluluğu da halk müziği dinletisi sunacak. (Haber Merkezi)

