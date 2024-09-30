Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları ve Cumhur İttifakı Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte, Çorum Valisi Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Turan Candan, Ünsal Yeter, Fatih Özüyağlı ve Cumhur İttifakı Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette Aşgın, geçtiğimiz Cuma günü Çorum’daki görevine başlayan Vali Çalgan’a “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Editör: HABER MERKEZİ