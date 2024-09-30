Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle yapılan açıklamada, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sağlıklarını iyileştirmek için teknolojinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, yaşlıların sosyal bağlantılarının güçlendirilmesi ve sağlık ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanması için doğru bilgiye erişimin kritik olduğu vurgulandı. Son yıllarda, yaşlı bireylerin de dâhil olduğu tüm yaş gruplarında akıllı telefon ve internet kullanımında önemli bir artış gözlemlendiğinin belirtildiği açıklamada, 2017 yılında internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı %11,3 iken, bu oranın 2023 yılı itibarıyla %40,7’ye yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasında yaşlı bireylerin dijital sağlık teknolojilerini kullanmalarının, sağlık ihtiyaçlarını karşılamalarına ve öz yönetimlerini desteklemelerine yardımcı olabileceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Bu bağlamda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız ve uzaktan sağlık hizmet sunumu gibi dijital sağlık çözümlerini geliştiren Bakanlığımız tarafından bu vesile ile toplumumuzun emektarları olan yaşlılarımızı sağlık ve hastalıklarla ilgili bilgileri güvenli internet sitelerinden almaya, zararlı yazılım ve uygulamalardan kaçınmaya, Bakanlığımızın WEB sayfası ve sosyal medya platformlarını takip etmeye, MHRS, e-Nabız gibi dijital sağlık çözümlerini kullanmaya, e-sağlık uygulamaları hakkında bilgi almak ve “çok yönlü yaşlı değerlendirmesi” yaptırmak üzere aile hekimlerini ziyaret etmeye davet ediyor, sağlıklı günler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ