Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 1.Kademe Masa Tenisi antrenörlük kursu 12 Aralık’ta Çorum’da start aldı. Çorum Belediyesi Mevlana Masa Tenisi Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen kursta 4 gün sıkı bir eğitim programından geçen kursiyerleri önceki gün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyaret etti. 44 kursiyer ile bir araya gelen Aşgın, Çorum’un masa tenisi branşındaki başarılarından bahsetti. Çorum olarak masa tenisini çok önemsediklerini ifade eden Aşgın, kursiyerlere antrenörlük hayatlarında başarılar diledi. Kursiyerlerle masa tenisi maçı da yapan Aşgın, Kurs eğitmenleri Mahmutcan Öztuna ve Metin Bekar’dan çalışmalar hakkında bilgi alarak ziyareti sonlandırdı.

1.Kademe Masa Tenisi antrenörlük kursu bugün yapılacak uygulamalı eğitim programının ardından sona erecek.



(Rıfat KARA)

