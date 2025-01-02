Belediye Başkanı Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile hareket edildiğini belirterek “Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Aşgın “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, teşkilatlarımıza, önceki dönem milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çorum’umuzu bir hayaliyle daha buluşturacak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Editör: SELDA FINDIK