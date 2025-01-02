12 Aralık 2024 tarihinde Camikebir Mahallesi'nde Cuma T'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bazı eşyalarını almak için eve girdiği öğrenilen Astsubay Başçavuş Neşat Uçar(40), ekipler tarafından baygın halde bulundu.

Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam eden ve yoğun bakımda tedavi alınan Uçar, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Ankara'da bir askeri birlikte astsubay başçavuş olarak görev yapan Uçar’ın, eşi ve çocukları ile birlikte eşinin Çorum’un Mecitözü ilçesinde yaşayan ailesini ziyarete geldikleri öğrenildi.

Uçar’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Uşak’ın Eşme ilçesine gönderildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK