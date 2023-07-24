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24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm gazetecilerin basın bayramını kutlayan Başkan Aşgın, “İfade ve basın özgürlüğü, demokrasinin ayrılmaz unsurlarıdır" ifadelerini kullandı.

Basının toplumun geniş kesimlerini etkileyebildiğini ve yönlendirebildiğini vurgulayan Aşgın, “Basın kuruluşlarımızın özgür, ilkeli, ahlaklı ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken ülke menfaatleri ve kamu düzeninin korunması için sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri çok büyük önem taşımaktadır. Basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümü vesilesiyle zor koşullar altında görev yapan, meslek ilkelerini terk etmeyen, meslek etiğini her şeyin üstünde tutan, ilkeli, ahlaklı, değerlerini hiçe saymayan tüm gazetecilerimizin 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum.” şeklinde konuştu.