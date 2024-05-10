Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan, play-off final bileti mücadelesi veren ve bu yolda yarın Boluspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK’ya destek geldi.

Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Aşgın, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı telefonla arayarak hem takımın son durumu hakkında bilgi aldı, hem de başarı dileklerinde bulundu. Ahlatcı Çorum FK’nın Çorum’in en büyük marka değeri olduğunu ifade eden Aşgın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını belirterek, bu kritik dönem öncesi kulübe maddi destek vereceğini söyledi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ise ilgisi ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti. Yalçın geldikleri bu noktada maddi destek kadar manevi desteğin de çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Halil İbrahim başkan bizi aradı ve desteğinin devam ettiğini söyleyerek katkı verdi. Kendisinin bu desteği ve ilgisinin örnek olmasını diliyor ve teşekkür ediyorum” dedi.