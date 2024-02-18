Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan TOsik ve bazı parti yöneticilerinin katıldığı tarih turunda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildi.



Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı ve heyetimizle yapımında sona geldiğimiz Şehir Müzesi ve Millet Kütüphanesi ile restorasyonu bitmek üzere olan Ulu Cami’mizde incelemelerde bulunduk. Etap etap tarihi güzelliğini gün yüzüne çıkardığımız Tarihi Çöplü Arastamızı ve şaheserlerimizden Dikiciler Arastası’nı heyetimizle inceleyerek, hemşehrilerimize selam verdik" ifadelerini kullandı.