İki parti, 5 farklı ilde CHP, DEVA, İYİ Parti, Demokrat Parti ve AK Parti'nin adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, Gelecek ve Saadet Partisi, 4 farklı ilde ortak aday çıkaracaklarını duyurdu. Bu kararlar, yerel seçimlere doğru siyasi partilerin stratejilerini şekillendirdiği bir dönemde geldi.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Siyasi partiler belediye başkanlarını duyururken bazı illerde ise ittifak kararı aldı. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yerel seçimlerdeki yol haritasını açıkladı. Ankara'da mevcut başkan Mansur Yavaş'ı destekleme kararı alındı. 2 parti, 5 ilde CHP, DEVA, İYİ Parti, Demokrat Parti ve AK Parti'nin adayını destekleyecek.

Vatandaş 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitti. TBMM'de ortak grup kuran Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde 4 ortak aday çıkaracaklarını açıkladı.

Saadet ve Gelecek Partisi'nin ortak aday listesi ise şöyle;

• Konya: Abdulkadir Karaduman (Saadet Partisi)

• Hatay: Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

• Denizli: Sema Silkin Ün (Gelecek Partisi)

• Tekirdağ: Ahmet Akçay (Gelecek Partisi)

Gelecek Partisi, Düzce'de DEVA'yı, Ordu'da Demokrat Parti'yi, Tokat'ta İYİ Parti'yi, Mardin'de ise AK Parti'nin adayı Abdullah Erin'e destek vereceğini açıkladı.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı başta olmak üzere Gelecek Partisi'nin tüm mensuplarının ortak şiarı Önce Millet Sonra Parti sonra bendir" denilerek 5 ilde DEVA, İyi Parti, Demokrat Parti ve AK Parti'nin destekleneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "5 yıldır özverili, samimi ve şeffaf yönetimine şahit olduğumuz ve Ankara Büyükşehir Belediyesini müteahhitlere değil halka hizmet anlayışıyla yöneten, Başkentimize sağladığı hizmetler Ankaralı Hemşerilerimiz tarafından yüksek sesle dile getirilmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Mansur Yavaş'ı desteklemeye karar vermiştir. Genel Başkan Yardımcımız Feramuz Üstün, seçim çalışmalarında partimizin sayın Mansur Yavaş'a vereceği desteği koordine etmekle görevlendirilmiştir. Tüm adaylarımız; milletimiz ve partimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin destekleyeceği diğer partilerin adayları şöyle;

• Düzce Murat Caymaz (DEVA)

• Tokat: Şeref Menteşe (İyi Parti)

• Kili: Yasin Topaloğlu (İyi Parti)

• Ordu: Serhat Çelebioğlu (Demokrat Parti)

• Mardin: Abdullah Erin (AK Parti)



Kaynak: (haberler.com)