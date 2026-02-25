Aşgın ve AK Parti Gençlik Kolları'nı eleştirdi: "Ramazanı siyasi gösteriye çevirdiler"

İYİ Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe, Çorum Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Ayberk Cebe, belediyenin düzenlediği iftar organizasyonlarının kamu kaynaklarıyla yapıldığını belirterek, bu tür etkinliklerin herhangi bir siyasi partinin tanıtım alanı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinin siyasi çalışmalara zemin yapılmasının doğru olmadığını vurgulayan Cebe, kamu imkânlarının tüm vatandaşlara ait olduğunu dile getirdi.

Açıklamasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a da çağrıda bulunan Cebe, belediye yönetiminin tarafsız olması gerektiğine dikkat çekti. Cebe, Belediye imkânlarının herhangi bir partinin gençlik yapılanması tarafından sahiplenilmiş gibi sunulmasının doğru olmadığını da savundu.

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cebe yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Ramazan ayının maneviyatını fırsata çevirip masa masa dolaşarak sanki organizasyonu kendileri yapmış gibi algı oluşturmaya çalışmak siyasi etikle bağdaşmaz. Kamu gücünün gölgesinde görüntü vermek kolaydır; zor olan, milletin gönlünde karşılık bulmaktır.

Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a açıkça sesleniyoruz: Belediye başkanlığı bir partinin organizatörlüğü değildir. Belediye imkânları tüm Çorum halkınındır. Bu imkânların bir partinin gençlik yapılanması tarafından sahiplenilmiş gibi sunulması, belediyenin tarafsızlığına gölge düşürmektedir.

Muhabir: Haber Merkezi

AK Parti Gençlik Kolları’nın kamu organizasyonlarını siyasi şova dönüştürme çabası gençliğe örnek değildir. Gençlik; proje üretir, fikir üretir, milletin derdiyle dertlenir. Belediyenin kurduğu sofrada rol kapma telaşıyla siyaset yapılmaz.Biz İYİ Parti Gençlik Kolları olarak siyaseti kamu gücüne yaslanarak değil, milletin vicdanına dayanarak yapıyoruz. Adalet, liyakat ve eşitlik temelinde bir gençlik mücadelesi veriyoruz.Ramazan ayını siyasi gösteriye çeviren anlayışı Çorum halkının takdirine bırakıyoruz. Kamuya ait olanı parti faaliyeti gibi göstermek doğru değildir ve bunu kabul etmiyoruz”