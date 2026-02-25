Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme vizyonu doğrultusunda Çorum’da ilk kez “Eğitim Aile Sağlığı Merkezi” modeli hayata geçirildi. Akademik kadro ile saha pratiğini buluşturan merkez, hem vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin niteliğini artıracak hem de geleceğin aile hekimlerinin yetişmesine katkı sağlayacak.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı iş birliğiyle Üçtutlar Mahallesi Binevler 17. Sokak No:8 adresinde hizmete açılan Eğitim Aile Sağlığı Merkezi, ilde sağlık alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

EĞİTİM VE HİZMET AYNI ÇATI ALTINDA

Merkezde; tıp fakültesi öğretim üyeleri, aile hekimliği uzmanları ve aile hekimliği uzmanlık öğrencileri (asistan hekimler) aktif olarak görev yapacak. Akademik bilgi ile saha uygulamasını bir araya getiren model sayesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedefleniyor.

Merkezde tanı, tedavi ve izlem süreçleri güncel bilimsel rehberler doğrultusunda yürütülürken, aile hekimliği uzmanlık öğrencileri de uygulamalı eğitimlerini güçlü bir akademik rehberlik eşliğinde sürdürecek. Böylece sağlık hizmeti sunumu ile tıp eğitimi entegre edilerek hem hizmet kalitesinde hem de hekim yetiştirme sürecinde sürdürülebilir gelişim amaçlanıyor.

GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİ

Binevler Eğitim Aile Sağlığı Birimi’nde; bebek, çocuk, ergen, gebe ve lohusa izlemleri, bağışıklama hizmetleri, hipertansiyon ve diyabet başta olmak üzere kronik hastalıkların düzenli takibi, kanser erken teşhis ve tarama yönlendirmeleri, aile planlaması hizmetleri, sağlıklı yaşam danışmanlığı, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri, bilimsel standartlara uygun şekilde sunulacak.

Merkez bünyesinde ayrıca eğitim programları, vaka değerlendirme toplantıları ve saha uygulamaları düzenlenerek aile hekimliği disiplininin akademik altyapısının güçlendirilmesi planlanıyor.

BİRİNCİ BASAMAKTA AKADEMİK GÜÇ

Eğitim Aile Sağlığı Merkezi modeli; hastanelere başvuruların azaltılması, erken tanı ve düzenli takip ile kronik hastalık yükünün kontrol altına alınması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması açısından stratejik önem taşıyor. Akademik kadronun sahada aktif görev alması, vatandaşlara doğrudan bilimsel temelli ve güncel sağlık hizmeti sunulmasını sağlayacak.

