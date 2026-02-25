İlçeye bağlı Halılar köyü mevkisinde meydana gelen kazada Tuna Biçer’in kullandığı 19 AGE 484 plakalı motosiklet, B.P. idaresindeki 06 HB 7561 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tuna Biçer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNDEN YÜREK BURKAN MESAJ

Öte yandan, genç sürücünün kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı ve annesinin kendisine gönderdiği belirtilen mesaj, yürekleri dağladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Tunam, can oğlum ben seni dokuz ay karnımda, bir ömür kalbimde taşıdım oğlum.

Motorunun sesini her bir duyuşumda yüreğim ağzıma geliyor, çünkü bir gün o sesin dönüşü olmayacağından korkuyorum. Her gidişinde gözlerim arkandan değil, geleceğinden emin olamadığım bir hayata bakıyor, insan evladını toprağa koyma ihtimaliyle yaşar mı? Sen rüzgarı seviyorsun biliyorum, ama ben her gece o rüzgar seni benden almasın diye dua ediyorum. Ne olur beni, bir annenin en büyük kâbusuyla baş başa bırakma.”

Genç yaşta hayatını kaybeden Biçer’in ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.