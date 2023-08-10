Tahmini Okuma Süresi: dakika

“ÇORUM’A GÜZEL BİR İZ BIRAKARAK AYRILACAK”

Vali Mustafa Çiftçi’nin Çorum’daki görevi süresince şehre birçok güzellik kattığını beliren Aşgın “Valimiz Mustafa Çiftçi, çok güzel bir insan. Bütün gönüllere, bütün yüreklere dokunarak güzel bir iz bırakarak ayrılacak. Sayın valimizi tebrik ediyorum, şehrimize vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çorumlular da sayın valimizi bir hemşehri olarak kabul etti ve çok sevdi. Sayın valimiz devletimize hizmet etmeye Erzurum’da devam edecek, yolu ve bahtı açık olsun inşallah. Erzurumlulara ve Çorumlulara hayırlı olsun.

“ZÜLKİF DAĞLI VALİMİZLE ÇORUM’A HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın Çorum’a atanmasını da değerlendiren Başkan Aşgın “Zülkif Dağlı valimiz doçent unvanına sahip akademik yönü de olan, yakından tanıdığımız bir valimiz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesinde olmamızdan dolayı Çorum’u çok iyi biliyor. Şehrimize uzun yıllar çok güzel hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir valimiz Çorum’a geliyor. Zülkif Dağlı valimize dünyanın merkezine, sahabeler şehri, barışın, kardeşliğin merkezine hoş geldin diyorum. İnşallah Mustafa Çiftçi valimizde olduğu gibi Zülkif Dağlı valimizle de Çorum’a hizmet etmeye, şehrimizi imar ve ihya etmeye, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Valilerimize, kararnamenin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.