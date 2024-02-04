Çorum İl Müftülüğü, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, umre yolcuları için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.



Umre yolcularını uğurlama töreni ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Başkan Aşgın hem ilimizi hem de kutsal topraklar Mekke ve Medine’yi övdü.

Başkan Aşgın yaptığı paylaşımda: “Güzeller güzeli beldeden kutlu ve kutsal beldeye yola çıkanlara ne mutlu. Umre yolundaki tüm hemşehrilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim amellerini makbul, saylerini meşkur eylesin” görüşüne yer verdi.