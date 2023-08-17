Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bu sezon tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Çorum FK, 1.Lig’deki ilk iç saha maçını yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynayacak. Bilindiği üzere TFF’den gelen ekipler Çorum Şehir Stadyumu’ndaki eksiklikleri tespit edip sezonun ilk maçına yetiştirilmesi için talimat vermişti. Bu gelişme üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaklaşık 2 aydır stadyumda hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalarda sona gelinirken, bugün Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tamamlanmak üzere olan çalışmaları yerinde incelediler. Canlı yayın odasını, basın toplantı odasını, muhabir odasını ve VAR tırının gireceği alandaki çalışmaları takip eden Aşgın, çalışmaların tamamlanması noktasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

‘EKSİKLİKLER

GİDERİLDİ’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın incelemelerini tamamladıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen ekipler tarafından tespit edilen eksikliklerin tamamlandığını belirten Aşgın, “Giresunspor maçı ile birlikte Çorum Şehir Stadyumumuz maçlara hazır. Şöyle stadyumumuza baktığımız zaman her şey hazır durumda. Trendyol 1.Lig’de mücadele edecek olan takımımız Ahlatcı Çorum FK’ya başarılar diliyoruz. Takımımız da bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Çok güzel bir besmele çekti. Besmele ile başlayan bu yolun sonu da Allah’ın izniyle Elhamdülillah olacak.

Çorum FK’mız 3.Lig’deyken bile hep buralarda olmasını temenni ediyorduk şehrimize yakışanda o zaten. Geçmiş dönem Çorum FK yönetimine, mevcut yönetimimize böylesine bir takım oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Biz yerel yönetim olarak her daim arkasındayız.

Çorum FK’lı taraftarlarda son günlerde eksikliklerden dolayı maçların oynanmayacağı yönünde bilgi dolaşıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki, Cuma günü Trendyol 1.Lig’deki ilk iç saha maçımızı Çorum Şehir Stadı’nda oynayacağız. Taraftarımız da stadımızı doldurup iyi futbol ve farklı bir galibiyet alacağız.

Artık lig olarak seviye atladık. Bazı alışkanlıklarımızdan da vazgeçmeliyiz. Bu nedenle taraftarlarımız passolig kartlarını mutlaka alsınlar. Passolig kartı olmayanlar maçlara kesinlikle giremeyecekler. Protokol ve VİP tribünleri için de bazı kurallar var. Bu kurallara uyarak takımımıza destek vermeliyiz” dedi.