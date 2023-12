Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Ulıcami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Velipaşa Hanı gibi tarihi yapıların bulunduğu bölgede yapılan kamulaştırma çalışmalarında, Halk bankası ve Ziraat bankası binalarının yıkılmasının ardından devam eden meydan projesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceledi.

Aşgın, tarihi kadim Türk-İslam şehirlerinde meydanlar olduğunu ve şehirlerin meydanlarla anıldığını ifade ederek, “Meydanın hemen ortasında mutlaka bir Cuma camiliği vardır aynı bizim Ulucami’de olduğu gibi. Hemen caminin etrafında çınar ağaçlarıyla donanmış bir meydan, hemen onun etrafında da mutlaka hamam vardır, mutlaka çarşı vardır, mektep vardır.



Şöyle bir düşündüğümüz zaman aslında bizim şehrimizde böyle bir şehir. Ulucami merkezli olmak üzere, etrafında saydığım her şey var. Çarşısı var Çöplü arastası, hamamları var hem de 3 tane Güpür Hamamı, Paşa Hamamı, Ali Paşa Hamamı, mektep var İstikbal mektebi , medrese var şu an yıkılmış ama bu civarda medrese olduğunu biz biliyoruz. Burada bir şey eksik meydan. Aslında meydan da varmış ama meydan, meydanı boş buldukları için bundan 150-200 yıl önce dolmaya başlamış ve özellikle de son 100-150 yılda bankalarla meydan dolmuş” dedi.

Aşgın, “O kadim Türk-İslam şehirlerini hayal ettiğimiz zaman, niçin olmasın diye düşündük. Yani bizim şehrimizde acaba o Türk-İslam şehirleri cinsinden şehirleri tekrar ihya edebilirmiyiz diye düşündük ve kolları sıvadık. İlk hamlemiz tarihi, dünyanın en dar arastası olan Dikiciler arastası ile başladık. Dikiciler arastasının restorasyonunu çok güzel biçimde tamamladık. İkinci hamlemiz, Saat Kulesi’ne bakan tüm tarihi yapıların tekrar o dış cephelerinin o tarihi görünüme kavuşturulması ve binaların aydınlatması ile devam etti. Ne eksik burada meydan eksik meydan için ne gerekiyor iki bankanın yıkılması gerekiyor. Rabbime hamd olsun böyle hayallerimde bile olamayacak kadar önemli bir konuyu önce hayalimize getirdi rabbimiz. Sonra bunu projelendirdi. Ve sonra devlet büyüklerimizin desteğini aldırdı. Ziraat bankası artık yok. Arkasındaki Halk bankası artık yok. Şu an proje alanımız 5600 metrekare. Bu 5600 metrekare alan içerisinde tarihi meydanımızı ihya ediyoruz.

Tabi buradaki projelerimiz ve vizyoner bakışımız devam ediyor. Bu gün itibarı ile de şu müjdeyi vereyim. Biraz önce o müjdeyi aldım. Tatihi Güpür Hamamı’nın restorasyon çalışmaları ile ilgili anıtlar kuruluna verdiğimiz proje onaylandı. Böylece çok önemli bir aşamayı da, restorasyon aşamasının proje aşamasını da geçmiş durumdayız. İnşallah uygulama ihalesiyle de tarihi Güpür Hamamı’nı ayağa kaldırmış olacağız” dedi.



Aşgın, Ulucami’de devam eden restorasyon çalışmalarına da değinerek, “Ulucami’miz Selçuklu mirası bir eser. Özellikle 4. Murat döneminde büyük bir tadilat görmüş yangın, deprem vesaire. Ve ara ara restorasyonlar olmuş. Ama en nitelikli restorasyon, içerisindeki o çalışmalar şu an tamamlanmak üzere. İnşallah Ramazan ayında Ulucami’mizi de açmış olacağız. Bu bölge, Saat Kulesi merkezli tamamlanınca projenin tamamı 14 Bin 500 metrekareyi bulacak o tarihi meydan adım adım hayat buluyor. 2024’e Cumhuriyetin 100. Yılına inşallah yenilenmiş tarihi meydanımızda girmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.