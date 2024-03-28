Metrobüs sistemiyle ilgili bir ulaşım mühendisliği firmasına rapor hazırlattıklarını dile getiren Aşgın, “Firma bize, İstanbul'daki metrobüs sistemine benzer bir sistemin şehrimizde, işleri daha da kolaylaştıracağı, daha hızlı, daha kaliteli bir ulaşım sağlayacağı ve hemşehrilerimizin memnuniyetinin artacağı yönünde bir rapor verdi. Artık son aşamalarındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte körüklü otobüslerimize ilave olarak metrobüslerle de şehrimizi buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Uygulamanın taslağında yer alan detaylarla ilgili bilgi veren Aşgın, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü ile Hastane-Stadyum-Terminal bölgesine mevcut otobüslerin yerine sadece birkaç büyükşehirde kullanılan metrobüs ile ana arter ulaşımı sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, ana artere bağlı tali güzergahlardan otobüslerle metrobüs hattını entegre edeceklerini de belirten Başkan Aşgın, “Transfer noktalarında hemşehrilerimiz ilave ücret ödemeksizin konforlu ulaşımın keyfine varacak.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ