Beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Yazıçarşı’da faaliyet gösteren çay ocağı ve kahvehanelerde vakit geçiren vatandaşlarla buluşarak, 31 Mart yerel seçimler için destek isteyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, bu ziyaretlerinde vatandaşlardan olumlu dönüşler alıyor.



Vatandaşların dertleriyle dertlenen Çöphüseyinoğlu, sorunların çözümü için yola çıktıklarını ifade etti. Ağırlaşan ekonomik koşullara değinen Çöphüseyinoğlu, “Yaratılan ekonomik sorunlardan dolayı gün be gün yoksullaşıyoruz. Göreve geldiğimizde sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşlarımızın yanında olacak ve onları bir nebze olsun rahatlatacağız” dedi.

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Çöphüseyinoğlu, “Bir mimar olarak çıktığım bu yolda işin ehli olacağıma ve her işi ehline vereceğime söz veriyorum. Hizmette adil olacağız ve her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz. Kim belediyeden ne talep ederse bu talebini değerlendireceğiz ve çözümün adresi olacağız” şeklinde konuştu.

Bu arada Yazıçarşı çıkarmasında yolda Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez ile karşılaşan Çöphüseyinoğlu, Sönmez ile bir süre ayaküstü sohbet ederken, her iki adayda yerel seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.