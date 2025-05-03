Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Yusuf Ahlatcı, son olarak ilimiz Sungurlu ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Çorum Milletvekili Ahlatcı, Sungurlu’da hem taziye hem de çat kapı ziyaret gerçekleştirdi. Ahlatcı ilk olarak AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç’un vefat eden babası Mehmet Aluç için taziye ziyaretinde bulundu. Ahlatcı, merhuma Allah’tan rahmet; başta Nuh Aluç olmak üzere ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinin ardından Aluç ile birlikte Sungurlulu Yasin Yadigar’ın evine çatkapı ziyaret yapıldı. Samimi sohbetin ve sıcak bir karşılamanın yaşandığı bu buluşmada, minik kardeşimiz Haydar’la da keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Editör: HABER MERKEZİ