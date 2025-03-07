Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “yazılım programında oynama” sonucu 200 binada yönetmeliğin öngördüğü ölçüde malzeme kullanılmadığının belirlenmesi üzerine ortaya çıkan skandalla ilgili olarak, ön tespitlere göre en az 30 binada deprem yönetmeliğine uygun güçlendirme yapılması gerekeceği kanaatine varıldığını söyledi.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Başkan Aşgın’ı tarihi taş binadaki makamında ziyaret ederek Çorum’un güncel konularına ilişkin sohbet etti.

Çorum’da büyük infial yaratan olayın, Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün dikkati sayesinde ortaya çıkarıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, binaların önemli bir kısmında, statik hesaplarda usulsüzlük yapılmakla birlikte yönetmeliğin öngördüğü sınırların altına inilmediği tespitine ulaşıldığını, 30 binada ise ciddi biçimde güçlendirme yapılmasının kaçınılmaz göründüğünü vurguladı.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuyu adalete intikal ettirdiklerini de hatırlatarak, sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.